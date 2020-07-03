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С 3 июля Польша возобновляет обязательный 14-дневный карантин для авиапассажиров, которые прилетают из Украины. Ранее это решение отменили 1 июля сообщает hromadske со ссылкой на распоряжение главы польского МВД.

В нем говорится о том, что Украину исключили из списка стран вне Евросоюза, из аэропортов которых пассажиры имеют право въезжать на территорию Польши без обязательного карантина.

Документ предусматривает и другие изменения. В частности в распоряжении расширился перечень категорий, которых освобождают от прохождения карантина после пересечения границы. Речь идет об учащихся, студентах разных форм обучения, слушателях вузов последипломного образования, аспирантах, которые документально докажут на границе факт обучения в Польше. Также эта норма распространяется на ученых, которые проводят здесь научную или исследовательскую работу.

Не проходить карантин, как и раньше, в Польше могут члены экипажей воздушных и морских судов; люди которые работают на морских добывающих платформах, выполняют работы по реализации стратегических энергетических проектов; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения.

Также в карантин не отправляют членов дипломатических миссий, представителей международных организаций и членов их семей, граждан ЕС и их ближайших родственников, резидентов других стран ЕС, которые следуют через Польшу транзитом.
ForUm

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