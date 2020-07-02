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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что будет прилагать усилия для завершения проекта строительства газопровода Nord Stream 2.

Об этом она заявила, отвечая на вопросы депутатов Бундестага, сообщает Укринформ.

«Мы считаем, что будет правильно завершить этот проект, в этом ключе мы и действуем», - сказала глава немецкого правительства, признав при этом, что санкции осложнили строительство.

Меркель снова назвала Nord Stream 2 «экономическим проектом, который, впрочем, имеет политическую составляющую». По ее словам, именно поэтому Германия приложила столько усилий для заключения договора между Украиной и Россией с целью сохранить транзитную роль Украины.

Канцлер также отметила, что экстерриториальные санкции, которые вводят США, не соответствуют представлениям правительства ФРГ о том, каким должно быть верховенство права.

Ранее в экономическом комитете Бундестага состоялись открытые слушания по санкциям, в которых приняли участие депутаты, представители бизнеса и экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Фактически, они раскритиковали санкции, а некоторые даже предлагал ввести встречные ограничительные меры.

Как сообщалось, Сенат Конгресса США включил новые санкции против газопровода Nord Stream 2 в проект оборонного бюджета.

В настоящее время работы по сооружению газопровода приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

В Москве уже заявляли о намерении достроить газопровод до конца текущего года.

Проект строительства газопровода Nord Stream 2 для поставки газа в Европу в обход Украины осуществлял российский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Украина выступает против строительства этого газопровода. Противниками российского газопровода также являются США, Польша и страны Балтии.
ForUm

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