В Сенате США подготовили законопроект о новых санкциях против компаний, которые принимают участие в сооружении газопровода «Северный поток-2», сообщает Радио Свобода.

Документ готовили сенаторы от обеих партий – республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин. Они были соавторами поправки к закону о военных расходах США, принятом в декабре 2019 года, согласно которому под санкции должны попасть компании, которые занимаются укладкой труб для газопровода по дну Балтийского моря. Из-за угрозы санкций работы по сооружению «Северного потока-2» были остановлены.



Новый законопроект предусматривает введение санкций не только против компаний, которые непосредственно занимаются укладкой труб, но и против тех, кто оказывает им юридическую помощь или страховые услуги.

Reuters приводит слова Круза о том, что законопроект предусматривает: компании, «связанные с судами, которые принимают участие в строительстве газопровода, немедленно подвергаются разрушительным санкциям».

Газопровод должен был быть достроен к концу 2019 года. В декабре прошлого года в США приняли оборонный бюджет, один из разделов которого предусматривает санкции против компаний, которые укладывают трубы для «Северного потока-2» по дну Балтийского моря. После этого компания Allseas, которая занималась сооружением газопровода, отказалась продолжать работы.