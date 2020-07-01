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Президент Владимир Зеленский объявил выговор председателю Сумской ОГА Роману Грищенко.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных от государственных администраций объявить выговор председателю Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу», - говорится в документе.

Грищенко был назначен председателем Сумской ОГА 11 марта.
ForUm

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