Президент Владимир Зеленский объявил выговор председателю Сумской ОГА Роману Грищенко.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных от государственных администраций объявить выговор председателю Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу», - говорится в документе.
Грищенко был назначен председателем Сумской ОГА 11 марта.
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