Столичные власти Киева и в дальнейшем будут жестко реагировать на случаи незаконного строительства и невыполнение застройщиками своих обязательств. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания комиссии по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс.

В заседании приняли участие представители КГГА, активисты, также присутствовали представители прокуратуры и полиции Киева.

«Нам нужно активизировать работу комиссии по проблемам незаконных застроек. Сегодня утром вместе с полицией я был на одном из таких объектов. Ярославов Вал. Исторический центр города. Застройщик там совсем потерял рассудок. – Там по документам должно быть аварийное укрепления дома. Впрочем, эти люди возвели новое здание – 5 этажей под землей - сказал Кличко. - Нам нужны конкретные решения и конкретные действия. Мы должны оперативно и строго реагировать на действия безответственных застройщиков. Чтобы другие понимали, что в городе надо соблюдать закон и надо уважать киевлян».

Он отметил, что подобные действия застройщиков наносят вред не только внешнему виду города, но и могут привести к техногенным катастрофам.

«Инженеры говорят, что такое строение, как например на Ярославовом валу, может нести опасность и домам, принадлежащим к культурному наследию. И рядом находятся жилые дома, иностранные представительства, - отметил мэр. - Нам нужно разработать «дорожную карту», ​​по которой мы будем противостоять застройщиками, которые пренебрегают законом. Я очень благодарен активным жителям города, которые помогают контролировать этот процесс», - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы также призвал представителей правоохранительных органов на постоянной основе присоединиться к работе с активистами и оперативно реагировать на обращения жителей города о возможных незаконных стройках.