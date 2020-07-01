также в разделеОбщество
Украинцы болеют COVID-19 в среднем три недели
Польские фермеры хотят, чтобы к ним приезжали украинские работники 7
Контрабандист на дельтаплане «бомбил» Румынию сигаретами 12
Красный Крест поможет пострадавшим от паводка регионам 11
Кабмин обещает жилье 3 сотням раненых на Донбассе военных 12
Укрзализныця запускает еще шесть поездов в курортные города 25
Двум кассирам «Правэкс-Банка» сообщили о подозрении за обналичивание 47 млн 10
Казаки в Мелитополе приравняли себя к полиции 36
После запуска работы видеокамер число нарушений ПДД снизилось в 4 раза 11
Арестован бывший крымский депутат, заочно приговоренный к 12 годам тюрьмы 23
Кабмин уволил четырех заместителей министра образования 24
Четыре страны Европы планируют открыть границы для украинских туристов 48
Кабмин выделил деньги на пособия семьям умерших от COVID-19 медиков 14
Злочевскому сообщили о подозрении по делу о взятке для НАБУ и САП 13
Кабмин ввел штрафы за неношение масок в общественных местах 130
Уже пять стран открыли границы для украинских туристов 38
Грымчак подал в ЕСПЧ иск против Украины 18
Кабмин готовится ко второй волне коронавируса 20

В Украине на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19 уже потрачено более 3,2 миллиарда гривен бюджетных средств, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Так, по данным Госказначейства, по состоянию на 25 июня 2020 года, за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 3,25 млрд грн: 911 млн грн из госбюджета и 2336 млн грн из местных бюджетов.

За июнь потрачено 624 млн грн на предотвращение и противодействие коронавируса.

На инфографике ниже приведена структура кассовых расходов на закупки товаров и услуг для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги