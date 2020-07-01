В Украине на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19 уже потрачено более 3,2 миллиарда гривен бюджетных средств, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Так, по данным Госказначейства, по состоянию на 25 июня 2020 года, за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 3,25 млрд грн: 911 млн грн из госбюджета и 2336 млн грн из местных бюджетов.

За июнь потрачено 624 млн грн на предотвращение и противодействие коронавируса.

На инфографике ниже приведена структура кассовых расходов на закупки товаров и услуг для предотвращения распространения коронавирусной болезни.