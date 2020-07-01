также в разделеСтолица
Президента просят спасти Киев от Кличко и «Слуги народа» 33
Киев усиливает карантин 33
В Киеве резко возросло число новых случаев коронавируса 20
Взрывчатку на станциях столичного метро не нашли 12
В Киеве предприниматель за $25 тысяч «продавал» должность в НБУ 14
В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли три станции метро 54
Льготники смогут пользоваться транспортом в Киеве по проездным старого образца 26
Аэропорт «Киев» увольняет половину сотрудников 55
Киев готов отложить запуск единого е-билета 31
В Киеве коронавирус за сутки подтвердили у 57 человек 17
НСК «Олимпийский» открыли для посетителей 25
За сутки в Киеве – 69 новых случаев коронавируса 24
В Киеве за сутки – 142 новых случая COVID-19 29
Кличко: Взрыв в доме на Позняках произошел из-за человеческой халатности 22
Киевский следователь «потерял» 1,2 миллиона, изъятых при обыске 16
В Киеве после капремонта открыли парк «Совки», Тищенко тоже попиарился 34
В Киеве все больше детей болеют коронавирусом 37
Тищенко объяснил, почему привез лимоны пострадавшим при взрыве дома на Позняках 30

В Киеве увеличивается количество больных коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, их сегодня 48. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Отмечу, что в больницах столицы сегодня находятся 274 больных коронавирусом. В том числе 11 детей. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 66 жителей столицы. К сожалению, увеличивается количество больных в тяжелом состоянии. Их сегодня 48. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщил Кличко.

Он также отметил, что не утихает и пневмония. С таким диагнозом в медучреждениях города лечатся 442 больных. Только за прошедшие сутки госпитализировали 40 пациентов.

Напомним, количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки, 30 июня, обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги