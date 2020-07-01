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Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 июля 2020 года составили 75,7 миллиарда гривен, что является рекордным показателем за всю историю.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, сообщает «Европейская правда».

Эта сумма в 2,3 раза больше показателя по состоянию на начало июня, когда остатки средств на ЕКС составляли 32,49 млрд грн.

Год назад на ЕКС средств было в 5,8 раза меньше - 12,96 млрд грн.

Отмечается, что рекордный показатель средств на ЕКС обеспечили дивиденды Приватбанка в размере 24,46 млрд грн и НАК «Нафтогаз Украины» в размере 39,6 млрд грн, которые были перечислены в последнюю неделю месяца.

Напомним, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 июня 2020 года составлял 32,489 миллиарда гривен.
ForUm

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