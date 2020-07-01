также в разделеЭкономика
Остаток средств на едином счете Госказначейства достиг рекордного показателя 29
Долги по зарплате в Украине увеличились до 3 миллиардов 20
Саакашвили: Зеленский поддерживает внедрение налога на выведенный капитал 17
РФ резко увеличила транзит газа через Украину 31
Укрзализныця переводит сотрудников на сокращенную рабочую неделю 19
Украина обновила рекорд экспорта зерновых 35
Президент поручил Кабмину повысить минимальную зарплату 127
ВБ предоставит Украине $350 миллионов на поддержку экономических реформ 16
МВФ: Экономика Украины вернется к докарантинным значениям к 2024 году 21
Херсонский порт передали в концессию 504
МВФ объяснил, почему ВВП Украины падает больше, чем в других странах 46
Наблюдательный совет Укрнафты избрал нового главу 22
Оператор рассказал, как осуществляется транзит газа в ЕС в условиях стихии 25
Украинско-венгерская комиссия по экономике впервые за семь лет провела заседание 19
Долги украинцев за коммуналку превысили 63 миллиарда 19
Суд открыл дело о смене наблюдательного совета Приватбанка 15
Госдолг Украины превысил $82 миллиарда 30
Уровень безработицы в Украине сократился до 8,6% 14

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила в государственный бюджет Украины дивиденды за 2019 год в размере 48,125 миллиарда гривен, сообщает пресс-служба компании.

«Мы перечислили более 48 млрд грн. дивидендов в государственный бюджет за 2019 год. Это рекордная сумма дивидендов, полученных украинским бюджетом от государственной компании», – говорится в сообщении

В компании подчеркнули, что 85 млрд грн из общей суммы Нафтогаз досрочно перечислил еще в конце прошлого года. Это помогло государству сделать необходимые платежи.

«Нафтогаз за шесть лет превратился из бремени для госказны в главный источник ее поддержки», – сказано в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года Нафтогаз перечислил в государственный бюджет 13 млрд грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги