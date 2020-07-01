Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила в государственный бюджет Украины дивиденды за 2019 год в размере 48,125 миллиарда гривен, сообщает пресс-служба компании.



«Мы перечислили более 48 млрд грн. дивидендов в государственный бюджет за 2019 год. Это рекордная сумма дивидендов, полученных украинским бюджетом от государственной компании», – говорится в сообщении

В компании подчеркнули, что 85 млрд грн из общей суммы Нафтогаз досрочно перечислил еще в конце прошлого года. Это помогло государству сделать необходимые платежи.

«Нафтогаз за шесть лет превратился из бремени для госказны в главный источник ее поддержки», – сказано в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года Нафтогаз перечислил в государственный бюджет 13 млрд грн.