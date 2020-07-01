У Украины нет данных о подготовке атаки России с юга. Однако, усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация.

Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Сергей Наев, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, украинские правоохранители отработали совместные действия, а боевая служба переведена в усиленный режим.

«Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время», - сказал он.

По словам Наева, уже выполнена определенная часть работ по повышению боевых возможностей украинских войск на этом направлении и эта работа продолжается.