Государственные предприятия Украины по итогам 2019 года принесли государству убытки на общую сумму, превышающую 170 млрд грн.
Об этом во время пресс-конференции заявил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, передает УНИАН.
«Сегодня в Украине 3600 государственных предприятий, которыми управляет 96 разных органов власти. Комитеты, маленькие агентства. За 2019 год это все хозяйство сгенерировало убытки государству в размере более 170 млрд грн», - сказал он.
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