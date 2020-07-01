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Государственные предприятия Украины по итогам 2019 года принесли государству убытки на общую сумму, превышающую 170 млрд грн.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, передает УНИАН.

«Сегодня в Украине 3600 государственных предприятий, которыми управляет 96 разных органов власти. Комитеты, маленькие агентства. За 2019 год это все хозяйство сгенерировало убытки государству в размере более 170 млрд грн», - сказал он.
 
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