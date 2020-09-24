Консолидированный чистый убыток группы «Нафтогаз» за первое полугодие, закончившееся 30 июня, составил 11,5 млрд грн, сообщает пресс-служба компании.

Так, основные результаты за 6 месяцев:

· добыто 7,2 млрд куб. м и реализовано 9,4 млрд куб. м природного газа;

· произошло существенное падение цен на нефть и газ;

· чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 15,6 млрд грн;

· общая сумма налогов, уплаченных в государственный бюджет, превысила 75,5 млрж грн;

· общая сумма дивидендов, выплаченных Нафтогазом в государственный бюджет в 2020 году, составила 39,6 млрд грн, которые включая 8,5 млрд грн дивидендов, предоплаченных в 2019 году, составили 95% чистой прибыли за 2019 год.

«В сложных условиях, вызванных заметным влиянием пандемии COVID-19, значительным падением цен на газ и спроса, Нафтогаз смог обеспечить весомый денежный поток. Мы выплатили 39,6 млрд грн дивидендов нашем акционеру - государству Украина. В дальнейшем мы продолжаем сосредотачиваться на защите наших людей и надежной операционной деятельности. Приоритетом группы является дисциплина в управлении капиталом, уменьшение операционных расходов, а также более эффективная операционная деятельность как составляющая нашей трансформации», – заявил финансовый директор группы «Нафтогаз» Петер ван Дрил.

При этом отмечается, что по разведке и добыче уменьшение результата произошло за счет падения цены на природный газ, что было частично компенсировано низким уровнем рентных платежей по сравнению с шестью месяцами 2019 года.

На результат транспортировки, переработки и продажи нефтепродуктов негативно повлияло уменьшение цены на нефтепродукты. Частично нивелировать это влияние удалось благодаря мерам по сокращению расходов.

Результат сегмента коммерция снизился за счет уменьшения реализованных объемов газа и падения цен, а также увеличения резерва сомнительной дебиторской задолженности.

Улучшение результата от хранения природного газа произошло за счет увеличения спроса на услуги по хранению природного газа.

Укрнафта снизила результат из-за уменьшения цен на природный газ и падение объема продаж сырой нефти.

Другая деятельность включает услуги, связанные с организации транзита и соглашением о разделе продукции с Арабской Республикой Египет и Египетской генеральной нефтяной корпорацией.