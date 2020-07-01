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В Украине из-за эпидемиологической ситуации планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Но решение о пороге будет принято до того, как участники получат результаты.

Об этом сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает РБК-Украина.

Также она заверила, что количество поступающих в этом году не может быть меньше. Только если они сами не захотят вступать.

По ее словам, в 2020-м году порог для сдачи ВНО уже было уменьшено для пробного тестирования. Так, в прошлом году порог составлял 21 балл, а в этом году на пробном - 19.

«Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году - ниже 21», - сказала она.

Напомним, 25 июня в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания.
ForUm

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