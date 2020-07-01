Общее число людей с подтвержденным коронавирусом в мире превысило 10,4 миллиона. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который публикует актуальную статистику, сообщает УНИАН.
Число умерших в результате заболевания приближается к отметке в 510 тысяч. Выздороветь удалось свыше 5,3 миллиона человек.
Печальное лидерство в этой статистике удерживают США - в этой стране подтверждены 2,6 миллиона случаев коронавируса.
В Бразилии этот показатель составляет 1,4 миллиона, а замыкает тройку Россия - 646 тысяч. Далее идут Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Иран, Мексика, Пакистан и Франция.
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