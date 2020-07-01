Германия с 1 июля начала председательствовать в Совете Европейского союза, заменив Хорватию.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

Председательство в Совете сменяется государствами-членами ЕС каждые 6 месяцев. В течение этого периода соответствующая страна председательствует на заседаниях на всех уровнях в Совете, помогая обеспечить непрерывность работы ЕС в Совете.

Государства-члены, которым предстоит председательствовать в ЕС, тесно сотрудничают в группах по три, называемых «трио». Эта система была введена Лиссабонским договором в 2009 году. Трио устанавливает долгосрочные цели и готовит общую повестку дня, определяющую темы и основные вопросы, которые будут рассматриваться Советом в течение 18-месячного периода.

На основе этой программы каждая из трех стран готовит свою более детальную шестимесячную программу. Нынешнее трио состоит из председательств Германии, Португалии и Словении.

«Председательство Германии в Совете ЕС будет сосредоточено непосредственно на преодолении пандемии COVID-19. Борьба с распространением вируса, поддержка европейской экономики в восстановлении и укрепление социальной сплоченности в Европе. Для достижения этой цели Германия привержена совместным утвержденным действиям, европейской солидарности и общим ценностям», - говорится в заявлении.