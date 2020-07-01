Шевченковский районный суд Киева оправдал троих мужчин, которые в апреле 2018 года напали в центре Киева на тогда еще народного депутата Мустафу Найема. Об этом на своей странице в Facebook сообщил брат экс-депутата Масси Найем.

«30.06.2020 года состоялось провозглашение приговора в судебном деле по обвинению Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомед-Салиха Арбуевича по ч. 2 ст. 296 УК Украины («Хулиганство, совершенное группой лиц»)», - написал он.

По словам Масси Найема, судья Оксана Голуб полностью оправдала вышеупомянутых мужчин. Свое решение в суде аргументировали отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 296 УК Украины, и недопустимостью отдельных доказательств.

«Есть основания считать, что на этапе досудебного расследования был допущен ряд ошибок, которые негативно отразились на результатах судебного разбирательства дела – в части фиксации доказательств, документального оформления группы прокуроров и следователей, правовой квалификации», – добавил брат пострадавшего.

Также Масси Найем заверил, относительно решения суда будет подана апелляция. Он убежден, что дело решится в пользу Мустафы Найема.

Напомним, 30 апреля 2018 года в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая 2018 года злоумышленникам было объявлено о подозрении. 2 суд отправил их под домашний арест.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск. 5 мая 2018 года его задержали правоохранители Азербайджана. 7 мая Саитова отпустили на свободу.

ГПУ направила в Азербайджан документы для экстрадиции в Украину и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности Магомеда-Амина Саитова.

В свою очередь Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче подозреваемого.