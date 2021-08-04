Кабмин назначил Мустафу Найема и Василия Шкуракова заместителями министра инфраструктуры, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Народный депутат Верховной Рады 8 созыва Мустафа Найем был назначен на должность заместителя гендиректора государственного концерна «Укрборонпром» в ноябре 2019 года. Он отвечал за направление связей с органами государственной власти, а также с профильными неправительственными организациями и международными партнерами концерна.

Осенью 2020 года Найем возглавил направление работы с активами предприятий и мониторинга государственного оборонного заказа предприятий-участников концерна.

В апреле 2021 года Найема сократили с должности.

В июне ему назначили советником министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на общественных началах.