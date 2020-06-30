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Супруга президента Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 в стационарном отделении киевской больницы, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы», – говорится в сообщении.

При этом в ОП подчеркнули, что первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.

Напомним, 12 июня после ПЦР-обследования у первой леди был  обнаружен коронавирус и установлен диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Позже Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве.
ForUm

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