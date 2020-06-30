Украинские пограничники на пункте пропуска Шегини/Медыка позволили пересечь границу мужчине, которого разыскивали по красной карточке Интерпола на территории 190 стран. Гражданина Украины задержали на пешем переходе во время паспортного контроля уже на стороне Польши.

Почему так произошло, рассказала начальник пресс-службы Мостисского пограничного отряда Маргарита Вершинина, передает Укринформ.

«У нас те лица, которые пересекают границу, проверяются по базам данных, в том числе и по базам Интерпола. В отношении данного гражданина эта процедура не сработала. Также к нему не было никаких поручений других уполномоченных государственных органов об ограничении выезда с территории Украины», - сказала Вершинина.

Поэтому руководство Мостисского пограничного отряда направило официальные письма в рабочий аппарат Укрбюро Интерпола, а также в пограничную службу республики Польша. Проводится проверка.

Сейчас задержанный находится на территории Польши. 50-летнего украинца подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине. Он уже много лет находился в базе Интерпола по красной карточке, а это означает высокий уровень международного розыска и является информацией для органов всех стран, что разыскиваемый - опасный преступник, которого надо немедленно арестовать.

По словам польских пограничников, сообщают польские СМИ, с начала 2020 года в подкарпатских переходах на польско-украинской границе задержали 62 человека, разыскиваемых по красной карточке Интерпола.

Польский активист Томаш Баарт на странице сообщества Granica/Граница PL - UA, сообщил, что «это казалось бы, обычное дело может быть важным для подрыва доверия к украинским пограничным службам».