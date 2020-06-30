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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключает требование компенсационных выплат от России за аннексию Крыма, поскольку это только повредит стратегии, на которой настаивает Украина – о незаконной оккупации ее территории. Об этом он сказал в интервью Крым.Реалии.

«А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа – заплатите деньги, и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно иная. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Подчеркивая, что это временное явление, оно незаконно, и что это – оккупация по международному праву. Это стартовая позиция, с которой мы работаем над тем, чтобы в конечном итоге эта оккупация прекратилась. Безусловно, компании имеют право судиться. Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в широком статусе, чем в статусе государства-оккупанта. Но наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку - временная незаконная оккупация», - пояснил Кулеба.

Ранее он призвал министров иностранных дел Европейской народной партии (ЕНП) к ужесточению санкций против России из-за ситуации в Крыму.

До этого министр сообщал, что в МИД готовят стратегию деоккупации Крыму. Пока этот план существует только в проектном, черновом варианте, но будет расширен и дополнен за счет инициатив от СНБО, правительства и Офиса президента.

 
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