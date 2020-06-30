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В понедельник, 29 июня, в Черновицкой области произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Источник первого землетрясения магнитудой 2,4 находился в районе Новоднестровска на глубине 5 км.

По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Напомним, в четверг, 25 июня, произошло два землетрясения на Закарпатье.
ForUm

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