Вчера, 25 июня, в Закарпатской области было зафиксировано два землетрясения в Тячевском и Иршавском районах, сообщает Главный центр специального контроля.

Отмечается, что в 11:43 в Тячевском районе произошло первое землетрясение магнитудой по шкале Рихтера 1,1. Впоследствии в 16:19 в Иршавском районе зафиксировали землетрясение магнитудой 2,3.

Источники землетрясений находились на глубине около 5 км и не несли никакой угрозы. По расчетам, отмечают в ГЦСК, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.