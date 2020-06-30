Летнее трансферное окно для донецкого клуба началось не с самой большой сделки. «Шахтер» принял решение отпустить 23-летнего хавбека Александра Зубкова в «Ференцварош», за который он выступал в минувшем сезоне. Венгерский клуб выкупил футболиста у «Шахтера», а сумма трансфера не разглашается. По данным Париматч, соглашение Зубкова рассчитано на четыре года. Отметим, что в составе «Ференцвароша» Александр провел сорок один матч, в которых отметился десятью голами и двенадцатью результативными передачами.

Руководству «Шахтера» этим летом предстоит разобраться с будущим лидера команды полузащитника Тайсона. Главный тренер бразильского «Интернасьоналя» Эдуардо Коудет подтвердил, что клуб заинтересован в услугах этого футболиста. Впрочем, скорее всего, Тайсон отработает свой контракт до 2021 года, хотя игрок хочет убедить «Шахтер» отпустить его на родину, где у него в тяжелом состоянии находится отец, у которого подтвердили рак. Тайсон давно хочет вернуться в Бразилию и играть за «Интернасьональ», так что, возможно, либо летом, либо зимой он покинет «Шахтер».

Отметим, что Тайсон выступал за «Интернасьональ» до 2010 года, а после перебрался в «Металлист». Контракт 32-летнего игрока с «Шахтером» завершается летом 2021 года. Можно скачать Париматч на Андроид или iOS, чтобы поставить на то, что донецкий клуб удержит Тайсона в своей команде хотя бы на первую часть нового сезона. Что же до «Интернасьоналя», то бразильскому клубу стоит приготовиться и освободить место в зарплатной ведомости. Текущий оклад Тайсона в «Шахтере» составляет около трех миллионов евро за сезон, а бразильский клуб не может позволить себе такие расходы. В СМИ уверены, что желание игрока вернуться на родину настолько велико, что он пойдет на сокращение зарплаты даже в два раза. В текущем сезоне Тайсон провел тридцать один матч в составе «Шахтера», забил десять мячей и отметился восемью результативными передачами.

Также «Шахтер» летом может расстаться с форвардом Оларенважу Кайоде. Трансфер 27-летнего нигерийского игрока хочет оформить «Фенербахче». Скауты стамбульского клуба заинтересовались Кайоде, который играл в минувшем сезоне за турецкий «Газиантеп Газишехир» на правах аренды. Известный игрок Эмре Белезоглу, который после окончания этого сезона завершит карьеру игрока и займет пост спортивного директора «Фенербахче», проявил интерес к Кайоде и попробует оформить его переход. В «Шахтере» положительно относятся к идее продать Кайоде в «Фенербахче», хотя тренерский штаб «горняков» готов также пригласить Оларенважу для работы в первой команде. Напомним, что «Шахтер» купил Кайоде у «Манчестер Сити» за три миллиона евро.

Тем временем, донецкий клуб уже получил свои золотые медали за победу в текущем чемпионате Украины. Это произошло на стадионе «Олимпийский» в Киеве, где команда Луиша Каштру сыграла вничью с «Зарей» (0:0). Чемпионский титул был оформлен ранее после победы над «Александрией» и стал тринадцатым в истории клуба.