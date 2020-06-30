По состоянию на 7:00 30 июня остаются подтопленными 19 населенных пунктов (в Ивано-Франковской - 3, Черновицкой - 11, Львовской - 2, Тернопольской - 3), 147 домов (в Ивано-Франковской - 15, Черновицкой - 23, Тернопольской - 109), 1 фельдшерсько-акушерский пункт в Черновицкой области, сообщила пресс-служба ГосЧС.
Затоплены 545 подвалов (Ивано-Франковская - 448, Черновицкая - 68, Тернопольская - 23, Львовская - 6), 982 приусадебных участка (Ивано-Франковская - 463, Черновицкая - 311, Тернопольская - 206, Львовская - 2).
Разрушено 150 км автодорог (Ивано-Франковская - 149, Черновицкая - 1,4), Львовская - 0,08 и 95 мостов (Ивано-Франковская - 93, Львовская - 1и Черновицкая - 1). Повреждено 551 км автодорог и 214 мостов (Ивано-Франковская - 510 км дорог и 200 мостов, Львовская - 0,22 км автодорог, Черновицкая - 40,8 км автодорог и 14 мостов).
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