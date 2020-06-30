также в разделеМир
РосСМИ: Пентагон объявил об отсутствии доказательств сговора Москвы с талибами
Дуда и мэр Варшавы вышли во второй тур выборов президента Польши 43
Конгресс требует от Трампа информацию о якобы причастности РФ к убийствам военных США в Афганистане 19
Ведущий «Россия-24» уволился, чтобы не пиарить путинские поправки в конституцию 36
Иран отправил во Францию черный ящик самолета МАУ 16
Италия поможет Украине в преодолении паводков 16
Иран выдал ордер на арест Трампа 23
Китайскую вакцину от коронавируса будут тестировать на военных 15
Иран будет контролировать процесс расшифровки черных ящиков 29
В парламенте Турции вспышка коронавируса 12
Уже 5,5 млн человек выздоровели от COVID-19 26
Лукашенко: Выборы будут очень интересные 29
Выборы президента Польши: во второй тур вышли Дуда и Тшасковский 89
В ЕС допускают повторное закрытие внутренних границ 26
У министра обороны Сербии после возвращения с парада в Москве обнаружили коронавирус 40
В мире число больных коронавирусом превысило 10 миллионов человек 27
На границе стран Скандинавии и РФ зафиксировали повышенный уровень радиации 41
В мире число заболевших COVID-19 приблизилось к 10 миллионам человек 14

Россия заявила, что ее атомные электростанции не являются источником утечки радиоактивных веществ, зафиксированных над Скандинавией. Об этом сообщает ВВС Украина.

На прошлой неделе организации по контролю ядерной безопасности в Финляндии, Норвегии и Швеции обнаружили в атмосфере больше радиоактивных изотопов, чем обычно.

Нидерландское управления здравоохранения заявило, что согласно их анализу, радиоактивные вещества двигались по направлению западной части России.

По их словам, характер веществ может свидетельствовать о повреждении тепловыделяющего элемента ядерного реактора.

Однако российский концерн «Росэнергоатом» заявил, что две электростанции на северо-западе - Ленинградская АЭС и Кольская АЭС - работают в обычном режиме, и сообщений об утечках не было.

«Не было никаких жалоб на работу оборудования», - заявили в «Росэнергоатоме».

 По словам представителя концерна, «совокупные выбросы всех указанных изотопов в вышеупомянутом периоде не превышали контрольных цифр», а уровень радиации вокруг двух энергостанций в июне «остался неизменным».

Лассина Зербо, исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO), заявил в пятницу, что их станция мониторинга в Стокгольме обнаружила выше, чем обычно, уровне трех изотопов - Cs-134, Cs-137 и Ru-103. В то же время, угрозы здоровью людей они не представляют.

По его словам, изотопы обнаружили 22-23 июня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги