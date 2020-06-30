Россия заявила, что ее атомные электростанции не являются источником утечки радиоактивных веществ, зафиксированных над Скандинавией. Об этом сообщает ВВС Украина.

На прошлой неделе организации по контролю ядерной безопасности в Финляндии, Норвегии и Швеции обнаружили в атмосфере больше радиоактивных изотопов, чем обычно.

Нидерландское управления здравоохранения заявило, что согласно их анализу, радиоактивные вещества двигались по направлению западной части России.

По их словам, характер веществ может свидетельствовать о повреждении тепловыделяющего элемента ядерного реактора.

Однако российский концерн «Росэнергоатом» заявил, что две электростанции на северо-западе - Ленинградская АЭС и Кольская АЭС - работают в обычном режиме, и сообщений об утечках не было.

«Не было никаких жалоб на работу оборудования», - заявили в «Росэнергоатоме».

По словам представителя концерна, «совокупные выбросы всех указанных изотопов в вышеупомянутом периоде не превышали контрольных цифр», а уровень радиации вокруг двух энергостанций в июне «остался неизменным».

Лассина Зербо, исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO), заявил в пятницу, что их станция мониторинга в Стокгольме обнаружила выше, чем обычно, уровне трех изотопов - Cs-134, Cs-137 и Ru-103. В то же время, угрозы здоровью людей они не представляют.

По его словам, изотопы обнаружили 22-23 июня.