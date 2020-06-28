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В некоторых районах Швеции, Финляндии, Норвегии зафиксирован повышенный уровень радиации, причиной может быть неисправность атомной электростанции на западе России. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Independent.

«Низкие уровни радиации, замеченные в Северной Европе, могли быть вызваны неисправной атомной электростанцией на западе России», - говорится в сообщении.

Чиновники по ядерной безопасности из Финляндии, Норвегии и Швеции объявили ранее на этой неделе об увеличении радиоактивных изотопов в Скандинавии и в некоторых арктических регионах.

В то время как в Шведском управлении радиационной безопасности заявили во вторник, что невозможно подтвердить источник излучения, голландские власти проанализировали данные своих северных соседей и пришли к выводу: причина повышения радиации находится на западе России.

Российский атомный энергетический оператор Росэнергоатом отрицает наличие каких-либо проблем с двумя электростанциями на северо-западе страны: «Обе станции работают в нормальном режиме. На работу оборудования нареканий не было. Случаев, связанных с выбросом радионуклидов за пределы защитных сооружений, зарегистрировано не было».

 
ForUm

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