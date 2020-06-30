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Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 57 человек. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

«У 57 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 5037 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет. А также 32 мужчины от 20 до 67 лет и восьмилетний мальчик. Заболели в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 14 больных. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1563 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21, в Шевченковском – 16, в Деснянском районе - 10 случаев», - отметил мэр Киева.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 30 июня зафиксировано 706 новых случаев  COVID-19, всего заболевших – 44334.
ForUm

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