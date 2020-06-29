Большинство украинцев считают, что количество новых больных коронавирусом будет расти. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные в понедельник, 29 июня.

Респондентов попросили оценить, справилась ли уже Украина с эпидемией коронавируса. 18% опрошенных считают, что эпидемию в нашей стране преодолели, и новых больных будет становиться меньше. 63% придерживаются мнения, что Украина еще не справилась с эпидемией, и число новых больных скоро расти. 19% украинцев не смогли определиться с ответом.

В то же время, оценивая намерения продолжить внедрение второго этапа медреформы, 25% респондентов ответили, что поддерживают это; 40% сказали, что они против продления медицинской реформы; 32% опрошенных мало знают о втором этапе медицинской реформы и не имеют сложившегося мнения.

КМИС с 20 по 23 июня 2020 провел опрос 2000 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.