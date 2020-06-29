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Всеукраинскую выставку-ярмарку «Петропавловская», приуроченную ко дню памяти апостолов Петра и Павла, проведут с 4 по 12 июля в Святой Успенской Киево-Печерской лавре.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Фома в Украине», выставка пройдёт на территории нижней Лавры.

Представители приходов и монастырей из разных концов Украины представят большой ассортимент продукции, как для келейного (домашнего), так и для богослужебного использования. Посетители смогут купить: иконы, изделия мастеров традиционных народных ремесел, швейные и ювелирные изделия, аудио- и видеодиски церковно-исторической и богословской тематики, сборы трав, ароматные монастырские лечебные чаи, лечебную косметику, подарки и сувениры, изготовленные в церковных мастерских, и другие товары. 
 
Также все желающие смогут передать в монастыри и храмы, чьи представители прибудут на выставку, записки для молитвенного поминовения себя и своих родных.
ForUm

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