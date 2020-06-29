В курортном городе Моршин Львовской области из-за ливней подтопленными оказались подвальные помещения санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры.

По данным спасателей, из подвалов трех санаториев откачали 142 куб. м воды

Во Дворце культуры и еще одной гостинице уровень воды упал самостоятельно.

Причиной масштабных наводнений на западе Украины стали ливни, которые не прекращались в течение нескольких дней. В горных реках уровень воды поднялся до двух метров.

В результате наводнений погибли по меньшей мере три человека, еще до трех человек считаются пропавшими без вести.

Наводнения затронули и Одесскую область.