В курортном городе Моршин Львовской области из-за ливней подтопленными оказались подвальные помещения санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры.
По данным спасателей, из подвалов трех санаториев откачали 142 куб. м воды
Во Дворце культуры и еще одной гостинице уровень воды упал самостоятельно.
Причиной масштабных наводнений на западе Украины стали ливни, которые не прекращались в течение нескольких дней. В горных реках уровень воды поднялся до двух метров.
В результате наводнений погибли по меньшей мере три человека, еще до трех человек считаются пропавшими без вести.
Наводнения затронули и Одесскую область.
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