также в разделеОбщество
Двое украинских военных получили ранения на Донбассе 10
На нескольких пляжах Одессы вода не соответствует нормам 14
Прогноз погоды на июль 18
К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 12 областей 46
Кто может не проходить самоизоляцию по приезду в Украину 34
Украина и Венгрия вновь открыли четыре пункта пропуска 17
Число пневмоний в Украине удвоилось за последний месяц 14
На западе Украине остаются подтопленными 70 населенных пунктов 19
На сегодня объявлено штормовое предупреждение 19
В Украине резко снизилось число новых случаев коронавируса 89
В Минздраве назвали условия, при которых прекратится рост числа больных COVID-19 57
Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина 172
Детские лагеря не откроют до 31 июля 13
Степанов: На пляже можно не носить маску, но при определенных условиях 15
Зеленский наградил Ирину Билык и Тину Кароль, а Потапу присвоил звание 29
ЕС окажет помощь в ликвидации последствий паводка на Западной Украине 24
В деле о продаже масок в Испанию проведено 8 обысков 21
За сутки в Украине подтверждено 917 новых случаев COVID-19 132

В курортном городе Моршин Львовской области из-за ливней подтопленными оказались подвальные помещения санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры.

По данным спасателей, из подвалов трех санаториев откачали 142 куб. м воды

Во Дворце культуры и еще одной гостинице уровень воды упал самостоятельно.

Причиной масштабных наводнений на западе Украины стали ливни, которые не прекращались в течение нескольких дней. В горных реках уровень воды поднялся до двух метров.

В результате наводнений погибли по меньшей мере три человека, еще до трех человек считаются пропавшими без вести.

Наводнения затронули и Одесскую область.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
6990 грн.
19
Теги