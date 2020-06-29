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Вечером в воскресенье, 28 июня, в шахте Привольнянская в Луганской области в результате обрушения породы погиб один работник, еще один ранен.

Об этом сообщил народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«В 23.30 из-за обрушения в шахте Привольнянская ПАО Лисичанскуголь погиб шахтер», - заявил он.

Другой шахтер получил многочисленные переломы. Его эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска.
ForUm

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