Вечером в воскресенье, 28 июня, в шахте Привольнянская в Луганской области в результате обрушения породы погиб один работник, еще один ранен.
Об этом сообщил народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«В 23.30 из-за обрушения в шахте Привольнянская ПАО Лисичанскуголь погиб шахтер», - заявил он.
Другой шахтер получил многочисленные переломы. Его эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска.
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