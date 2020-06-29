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В Польше на выборах президента обработали 87,16% бюллетеней. По их итогам действующий глава государства Анджей Дуда усилил свои позиции, набрав 45,24% голосов. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает агентство PAP со ссылкой на данные Национальной избирательной комиссии.

Кандидат от оппозиционной Гражданской коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрал 28,92%. На третьем месте – независимый кандидат, журналист Шимон Холовня. За него проголосовали 13,69% избирателей.

Напомним, по результатам экзитполов Дуда набирал 41,8% голосов, а Тшасковский – 30,4%.

Явка на выборах в Польше составила почти 63%. Это один из самых высоких показателей за историю выборов в стране.

Второй тур президентских выборов в Польше состоится 12 июля.
ForUm

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