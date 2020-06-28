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У министра обороны Сербии Александра Вулина обнаружили коронавирус. 24 июня он был на параде в Москве ко Дню Победы.

Об этом пишет сербская телерадиокомпания РТС, сообщает hromadske.

В Министерстве обороны Сербии утверждают, что Вулина протестировали на коронавирус после того, как госпитализировали одного из госсекретарей после положительного результата теста.

Сейчас министр продолжает исполнять свои обязанности, соблюдая все рекомендации по самоизоляции.

«Министр обороны Александр Вулин вновь призывает всех граждан соблюдать меры, принятых республиканским кризисным штабом и правительством Сербии для предотвращения распространения и преодоления вирусной инфекции COVID-19», — говорится в заявлении министерстве.

Напомним, 24 июня в России состоялся парад ко Дню Победы, который перенесли с 9 мая из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, военный парад провели и на временно оккупированных территориях Украины: на Донбассе и в Крыму. Поэтому Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в МИД России.

 
ForUm

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