Президент Владимир Зеленский считает, что из уважения к Конституции начинается гражданское общество. Об этом он заявил по случаю Дня Конституции Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Я искренне поздравляю всех с Днем Конституции Украины! Думаю, именно сегодня каждый из нас должен честно ответить себе на простой, но важный вопрос. А что для тебя Конституция? Просто книга, которую читал так давно, что уже и не помню? Права, которыми хочу пользоваться, и обязанности, которые предпочел бы не выполнять? То, что постоянно хотят изменить политики? Или прочный правовой фундамент, на котором держится государство? А может быть, все проще? Возможно, наша Конституция - это источник ответов? Ответов, в которых иногда нуждается каждый из нас. Правильно ли мы живем? Как страна и как общество. Достаточно делаем для того, чтобы носить звание ответственного гражданина?» – заявил он.

Президент напомнил, что согласно первой нашей Конституции, Украина является суверенным, независимым, демократическим, социальным и правовым государством.

«Я думаю, здесь не хватает еще одного утверждения. Украина - невероятно красивая и обаятельная. И совсем не обязательно, чтобы это было записано в Конституции. Достаточно, чтобы это было выгравировано в нашем сердце. И когда каждый из нас наконец поймет, что лучшая страна - именно та, где мы родились, тогда каждый из нас всеми своими делами и словами будет ее беречь», – отметил Зеленский.

«Что для меня беречь Украину? Ответ прост - это беречь каждого украинца. И именно конституционные права гражданина является подсказкой, как это делать.

Мы должны научиться уважать права друг друга. Понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти. Давайте помнить об этом каждый раз, когда мы заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим собственный лес или едем перегруженной фурой. А особенно - помнить в моменты, когда готовы разорвать, виртуально или реально, с любым, кто имеет другое, чем у тебя, мнение», – подчеркнул он.

По мнению президента, из уважения к Конституции начинается гражданское общество.

«Из уважения к правам каждого начинается страна, которую уважает каждый. И особенно сегодня, не только в День Конституции, но и в День молодежи, мы должны пообещать себе, что передадим следующему поколению новую страну. Страну не агрессии и ненависти, а взаимного уважения, свободы и равенства. Давайте быть гражданами каждый день, а не только 28 июня», – подытожил он.

Напомним, сегодня, 28 июня, отмечается День Конституции Украины.