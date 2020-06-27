Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине 350 млн долл. в рамках Первого займа на политику развития в сфере экономического восстановления на поддержку реформ, которые критически важны для экономического восстановления, также заем поможет смягчить последствия пандемии COVID-19. Как сообщается на сайте Всемирного банка, такое решение принято 26 июня, передает УНИАН.

Отмечается, что основные реформы, которые поддерживаются в рамках займа, включают укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках; поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора; усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.

«Пандемия COVID-19 вызвала стремительный экономический спад, который сказался на доходах простых украинцев и малого бизнеса, и создал дополнительную нагрузку на государственный бюджет. В рамках этого займа на политику развития предоставляется 350 млн долл. на поддержку государственного бюджета в трудные времена», - заявил директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.

Также в сообщении отмечается, что реструктуризация газового сектора путем создания независимого оператора газотранспортной системы уже сейчас обеспечивает Украине получение доходов от транзита газа. Укрепление антикоррупционных институтов направлено на внедрение одинаковых условиях в частном секторе и усиление доверия инвесторов, а урегулирование проблемных кредитов в государственных банках поможет повысить эффективность и доступность кредитования украинских компаний.

«Украина сделала первый исторический шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель и разблокированию инвестиций в сельское хозяйство, приняв закон об обороте сельскохозяйственных земель, который был поддержан в рамках этого займа на политику развития», - отметил ведущий экономист Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украина Фарук Кхан.

По его словам, для обеспечения прозрачности и эффективности рынка земли важно принять и внедрить дополнительное законодательство, направленное на укрепление управления земельными ресурсами, совершенствование процедуры отчуждения, расширение доступа к финансированию для малых фермерских хозяйств, и постепенное снятие ограничений на покупку земель для всех категорий инвесторов.

По информации Всемирного банка, первый заем на политику развития является одним из двух запланированных займов. Как ожидается, второй заем будет направлен на оказание поддержки в разработке дополнительного важного законодательства по проведению земельной реформы, а также на дальнейшее усиление пенсионных выплат.