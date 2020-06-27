Заведующая Львовского областного лабораторного центра умерла от коронавируса. Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовщины Наталья Тимко, передает УНИАН.
«Сегодня перестало биться сердце хорошего и мудрого Человека, Женщины, Мамы, Бабушки, которая всю жизнь отдала работе в СЭС, где работала заведующей санитарно-гигиеническим отделом СЭС Франковского района. Львова, в дальнейшем возглавила лабораторный центр г. Львова... Михальчук Галины Трофимовны. Ее жизнь забрал коронавирус», – написала Тимко.
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