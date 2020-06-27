также в разделеОбщество
Нидерланды представили новые доказательства сбития МН17 российской ракетой
США выделят $100 тысяч для ликвидации последствий наводнений на Западной Украине 15
Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда еще не вступило в силу 13
Укроборонпром купил 500 журналов Forbes за 43 тысячи 17
С мая в Украине почти втрое возросло количество больных пневмонией 16
Нардеп: Перед карантином Украина продала в РФ 18 тонн масок 21
Суд арестовал Балоня с возможностью залога в 10 миллионов 13
Степанов: Карантин могут усилить в 13 областях 42
Шмыгаль допустил новое ограничение работы транспорта 15
В Украине за сутки подтверждено 948 новых случаев COVID-19 14
Аваков: Паводок на западе Украины уничтожил 22 тысячи приусадебных хозяйств 43
Шмыгаль назвал причину назначения Шкарлета 41
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине уже готовят больницы второй волны 17
В Киевской области усилили карантин 19
26 июня. Картина дня 26
Эпидемиолог: Украинцы стали легче переносить COVID-19 35
Иран согласился передать Франции «черные ящики» самолета МАУ 23
СМИ: Помощник президента Трампа «крышует» застройку поймы реки Ирпень 27

Заведующая Львовского областного лабораторного центра умерла от коронавируса. Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовщины Наталья Тимко, передает УНИАН.

«Сегодня перестало биться сердце хорошего и мудрого Человека, Женщины, Мамы, Бабушки, которая всю жизнь отдала работе в СЭС, где работала заведующей санитарно-гигиеническим отделом СЭС Франковского района. Львова, в дальнейшем возглавила лабораторный центр г. Львова... Михальчук Галины Трофимовны. Ее жизнь забрал коронавирус», – написала Тимко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги