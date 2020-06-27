В январе-феврале этого года Украина продала за рубеж более 500 тонн медицинских масок. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, ссылаясь на данные таможни.

«Таможня наконец смогла ответить на мой запрос, не прошло и трех месяцев. Итак, в январе-феврале этого года Украина продала за рубеж более 500 тонн (!) медицинских масок. Помните дефицит в начале карантина. Так вот», - отметил он.



По его данным, 80 тонн масок Украина продала в Китай в январе-феврале, но уже в марте покупала китайские маски. Также Арьев отметил, что 18 тонн масок выпустили на продажу в Россию по очень низкой цене. «Китаю продавали по 45 тысяч долларов за тонну, в Польше - по 18 тысяч 700 долларов, а в Россию дешевле всего - лишь по 3 тысячи 300 долларов, или по 25 копеек за маску», - подчеркнул он.

