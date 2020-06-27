Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 142 человека. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Ситуация с заболеванием коронавирусом в столице ухудшается. Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилась еще на 142 человека. На сегодня в столице уже 4866 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет и 6 девочек от 9 до 16 лет. 60 мужчин в возрасте от 21 до 94 лет и 4 мальчиков - от 2 до 15 лет. Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21. В Деснянском – 20, а в Печерском и Дарницком районах - по 19 случаев. Не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 27 июня в Украине подтверждено 42065 случаев COVID-19, из них 18701 выздоровел, 1110 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 948 новых случаев.