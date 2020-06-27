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В Украине эффективность лечения коронавируса COVID-19 значительно выше, чем в странах Евросоюза, а процент летальных исходов в разы меньше. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Эффективность лечения в нашей стране намного лучше, чем в европейских странах, летальность составляет 2,6%, в отличие от Германии, где 4%, или Испании, где 9,5%», - сказал министр.

При этом глава Минздрава признал, что количество инфицированных украинцев выросло после смягчения карантина. «Две недели я предупреждал, что, в том числе из-за легкомысленного отношения к правилам, рекомендациям Минздрава, мы и видим рост количества инфицированных... Эти правила мы установили, смягчая карантин для запуска экономики, понимая людей, которые устали. Это ношение маски, соблюдение социальной дистанции, пользование антисептиками... К сожалению, мы увидели рост, и что меня больше всего беспокоит – что у нас в некоторых областях рост очень большой и большая нагрузка на больницы первой волны. Мы уже начали разворачивать больницы второй и третьей волны», - рассказал он.

Также Степанов заявил, что в больницах первой волны предусмотрено 3000 коек для больных коронавирусом. «В целом по Украине показатель (заполненности коек - ред.) не превышает 16%, но в некоторых регионах превысил 60% и 50%. Там мы начинаем готовить больницы второй волны», - отметил он.

Напомним, по состоянию на 9:00 26 июня в Украине было зафиксировано 41 117 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 1109.

 
ForUm

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