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Сейчас в Украине наблюдается ослабление течения болезни COVID-19, у многих она протекает бессимптомно.

Об этом рассказала эпидемиолог, заведующая отделом оценки рисков и инфекционного контроля больницы «Охматдет» Екатерина Сояк, сообщает УНИАН.

«То, что я наблюдаю среди своих знакомых врачей и их пациентов, сейчас болезнь COVID-19 протекает относительно легко, а у некоторых вообще бессимптомно», – отметила эпидемиолог.

Сояк добавила, что тестов на антитела люди делают крайне мало, поэтому они часто даже не догадываются, что переболели COVID-19. Врач, однако, отметила, что не стоит думать, будто в Украине все так хорошо с распространением коронавируса, по сравнению с другими странами. «У нас просто ограниченный ресурс по тестированию. Да, у нас делают тесты качественно и достаточно быстро. Но ресурс ограничен. Было бы больше тестирований, был бы выше уровень заболеваемости», – убеждена эпидемиолог.

Напомним, по состоянию на 9:00 26 июня в Украине зафиксировано 41 117 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 1109.

 

 
ForUm

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