В наше время под словом «образование» понимают совсем не то, что подразумевалось изначально.

Фото: healthy-kids.ru

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своём Telegram-канале 24 июня.

«В нашей стране стартует "ЗНО", которое, как некоторые думают, определяет уровень образованности наших школьников. К сожалению, т. н. "образование" у нас сведено к запоминанию. Но я помню ещё то время, когда даже в светском, секулярном понимании хорошо образованным человеком считался не тот, кто много знал и помнил, а тот, кто умел мыслить и рассуждать. Знание нужно для понимания, понимание даёт почву для рассуждения, а благодаря рассуждению человек приобретает опыт, который приводит его к мудрости», - подчеркнул владыка Лука.



По его словам, сегодня «многие школьники не умеют красиво выражать свои мысли, их речь дискретна, у юного поколения плохо развита образность мышления, а лексический запас слов сведён до минимума и наполнен компьютерными и соцсетевыми неологизмами».



По сравнению с тем образованием, которое было в СССР, налицо явные деградационные процессы, отметил архиерей, и посоветовал родителям, что можно сделать, чтобы помочь своим детям.



«Нужно давать им читать хорошие и правильные книги, которые бы учили их таким забытым качествам, как честь, достоинство, благородство души. Можно ввести своё альтернативное тестирование, которое бы определяло степень человечности ваших детей. Ведь образование, как оно изначально понималось, - это проявление в человеке образа Божьего, по которому он создан Творцом. Пускай ваш ребёнок ежедневно проходит всего один тест. Каждый вечер, перед тем как лечь спать, он должен ответить вам на вопрос: "Что доброго сделал за этот день?" Просыпаясь утром, он должен знать, что вечером ему будет поставлен этот вопрос. Поэтому ему нужно за день успеть проявить свою любовь, отзывчивость, добро ко всему, с чем он встретится. Люди, животные, природа - это всё - поле применения его добра», - посоветовал владыка Лука.



«Так доброделание войдёт в его привычку. А когда ваш ребёнок станет взрослым, то уже не сможет жить иначе», - заключил митрополит.