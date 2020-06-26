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Патриарх Кирилл поздравил в четверг Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия с днем тезоименитства (именин), назвав его «поборником канонического православия и защитником апостольской веры».

 Фото: Митрополит Онуфрий / УПЦ

По словам Патриарха, митрополит Киевский Онуфрий чувствует «особую ответственность за вверенную его попечению Украинскую Православную Церковь», сообщает «Благовест-инфо».

«Весьма отрадно отметить, что, несмотря на нелегкие испытания, через которые проходит водительствуемая вами Церковь, вы неизменно остаетесь для народа заботливым духовным отцом и усердным молитвенником, поборником канонического православия и защитником апостольской веры, неустанно призывающим современников ко спасению, братолюбию и миру», - говорится в поздравлении Патриарха, опубликованном на сайте patriarchia.ru. 
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