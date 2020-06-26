С 1 июля вступает в силу закон, которым введено досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания.
Об этом сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко во время видеоселекторного совещания с руководителями главных управлений в областях.
«Мы начинаем работать, проведен ряд мероприятий к запуску этого института, в частности, создание штатных подразделений дознания. Кроме того, разработаны нормативно-правовые акты, методические материалы, организовано обучение будущих дознавателей, которые будут расследовать более половины всех зарегистрированных уголовных правонарушений. Общая численность штата дознания на сегодня более 3700 должностей», - сказал он.
Клименко представил начальника управления дознания Александра Ковтуна, который отметил готовность всех подразделений дознания приступить к работе с 1 июля.
Начальник управления дознания доказал основные положения и требования по организации деятельности подразделений дознания, а также изменения, внесенные в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы законопроектом №3314, принятым Верховной Радой 17 июня этого года.
«Наиболее распространенными видами уголовных проступков станут кражи без квалифицирующих признаков, причинение легких телесных повреждений и мошенничества, незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта и тому подобное. Досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания будут осуществлять как штатные подразделения дознания, так и уполномоченные лица других структурных подразделений отделов и отделений полиции», - отметил Ковтун.
Также, по его словам, в соответствии с Положением об организации деятельности подразделений дознания, участковые офицеры полиции, работники ювенальной превенции, уголовного розыска и других подразделений уполномочиваются на осуществление дознания путем издания соответствующих приказов начальниками Главных управлений или отделов полиции.
В свою очередь директор Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Сергей Крымчук рассказал об особенностях экспертного обеспечения расследования уголовных проступков. Он отметил, что работники экспертной службы максимально способствовать работе подразделений дознания.
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