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Средняя месячная температура в июле предполагается 20-25 ° тепла (в горах 16-17 ° тепла), что на 1-2 ° выше средних многолетних значений, сообщил Укргидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Июль – самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.

Средняя месячная температура воздуха составляет 17-22 ° тепла, на юге до 24 °. в горных районах 11-16 ° тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 31-39,7 °, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами 40-41 °, в горных районах 24-30 °, абсолютный минимум – 2-11 ° тепла, в Карпатах 0-1 ° тепла.

Среднее месячное количество осадков 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях 103-184 мм.
ForUm

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