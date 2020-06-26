Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с национальным лидером крымских татар Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым торжественно подняли на флагштоке Министерства крымскотатарский флаг. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

«Сейчас многие задаются изменениями в российской конституции, которые якобы должны зафиксировать «нерушимость границ России». Сегодня я хочу твердо заявить: ни одно положение российского законодательства – зафиксированное в законе, указе президента или конституции этой страны – не сможет помешать деоккупации Крыма. Крым был, есть и будет украинским», - заявил глава МИД Украины, выступая на церемонии.

Кулеба отметил, что в День крымскотатарского флага он взвился не только на министерстве в Киеве, но и во всех зарубежных дипломатических учреждениях, везде, где Украина присутствует в мире.

Министр особо подчеркнул, что защита прав крымских татар, которые остались в незаконно оккупированном Крыму, и деоккупация Крыма всегда будут его приоритетом на посту.

У здания МИД на церемонию собрались также активисты и известные деятели, среди которых бывший политзаключенный Владимир Балух, журналист Айдер Муждабаев, заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров.

Выступая перед собравшимися, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что крымские татары, Крым, Украина - это единственный ассоциативный ряд, ни одна часть которого не существует отдельно, и выразил уверенность в неотвратимости деоккупации полуострова.

Справка: Впервые День крымскотатарского флага отмечался в Крыму ровно 10 лет назад. Дата праздника – 26 июня – совпадает с датой проведения Второго Курултая крымскотатарского народа в 1991 году, на котором, в частности, были определены флаг и гимн крымских татар.