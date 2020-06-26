Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему следователю Голосеевского управления полиции Нацполиции в Киеве. Экс-правоохранитель подозревается в ненадлежащем хранении денежных средств, изъятых во время обыска, что привело к их потере (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

По данным следствия, в 2018 году следователь во время обыска на одном из предприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства изъял денежные средства в сумме 1,2 млн гривен.

Из-за ненадлежащего хранения вещественных доказательств изъятые средства были потеряны.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляет Киевское городское управление ДВБ Нацполиции Украины.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.