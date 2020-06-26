Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий подписал приказ о проведении в течение двух недель проверки Великобычковского лесхоза относительно всех фактов, обнародованных вчера в исследовании общественной организации «Earthsight».

Он отметил, что это исследование в большинстве дублирует исследования двухлетней давности.

«В частности, в новом отчете Earthsight повторяет свое предыдущее утверждение о незаконности назначений санитарных рубок в Украине. Предварительный вывод Earthsight был сделан на основе анализа 18 участков. После обнародования этой информации Гослесагентство сделало детальный анализ этой информации. Оказалось, что из этих 18 участков Earthsight анализировала только 4 участка, отведенные под санитарную рубку, все остальные были проанализированы через год и более после рубки, или анализировались участки, на которых рубка вообще никогда не была проведена. Результаты обследования этих якобы 18 участков было экстраполированы на национальный уровень и таким образом определен общий показатель», - отметил Заблоцкий.

В целом исследование указывает на якобы несовершенство системы сертификации канадской Лесной попечительской организации (Forest Stewardship Council), ее несостоятельность зафиксировать деятельность по незаконной вырубке древесины и якобы использовании IKEA такой древесины для производства мебели.

Стоит отметить, что FSC предлагает одну из самых мощных и авторитетных систем лесной сертификации в мире. Эта организация подтвердила законность экспортируемой древесины.

Кроме этого, по словам председателя Гослесагентства, для объективности таких исследований должны быть соблюдены следующие требования:

- привлечение специалистов специализированных лесозащитных предприятий.

Пока неизвестно, кто и как проводил обследование участков. Специалисты государственных специализированных лесозащитных предприятий не привлекались.

- Предоставленная информация о составе международных и отечественных экспертов.

Сведения о составе международной команды экспертов, которые приезжали бы для сбора соответствующей информации, отсутствуют.

- Информация о финансировании и заказчике такого исследования.

Ни один пункт не был соблюден.

«Неслучайно и то, что информация публикуется в момент выхода компании IKEA на рынок Украины. Кстати, украинский производитель мебели для IKEA уже заявил, что стулья «Терье», о которых говорится в исследовании, они даже не производят https://bit.ly/3fZ53vQ. Убежден, что исследование имело целью подорвать доверие к одной из самых авторитетных систем лесной сертификации в мире и дестабилизировать ситуацию в лесной отрасли Украины», - заявил Заблоцкий.

Также он обратил внимание на то, что за 5 месяцев этого года незаконные рубки в Украине уменьшились на 46%.