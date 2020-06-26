Кабинет Министров Украины принял постановление Минюста о внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы.

Как сообщила пресс-служба Минюста, порядок дополняется положениями, которые регулируют реализацию животных, которые были конфискованы у хозяев по решению суда. Так, отныне коты, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться приютам для животных или другим учреждениям для содержания животных.

Также не будут выставляться на продажу дикие животные. Они безвозмездно передаются приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных.

«До сегодняшнего дня правила, регулирующие конфискацию имущества по решению суда, не предусматривали никаких особенностей для ситуаций, когда конфисковывать приходилось диких или домашних животных (например, за ненадлежащее обращение с такими животными). Применялась общая процедура – конфискованное животное выставляли на продажу на аукционе. Смысла в такой «конфискации» было крайне мало. Часто животное за копейки выкупал предыдущий владелец (который с ним неподобающе вел себя до этого). А даже если животное доставалась кому-то другому, то критерием отбора такого нового владельца была только готовность заплатить наибольшую сумму. О благосостоянии животного речь не шла. Сегодня мы проблему решили. Продажи диких и домашних животных через аукционы больше не будет», - заявил министр Денис Малюська.

В то же время он подчеркнул, что проблема была крайне актуальной – продажи на аукционе ожидали 3 льва (Риччи, Витольд, Багира), 6 медведей (Балу, Маша, Мальвина, Анна, Потап, Тимоша), несколько питонов и собака.

Кроме этого, постановление предусматривает, что нереализованные в порядке, установленном Законом Украины «Об исполнительном производстве», сельскохозяйственные животные безвозмездно передаются физическим или юридическим лицам в соответствии с установленным порядком.