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Правительство назначил государственным секретарем Кабинета Министров Александра Ярему.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг, сообщает Укринформ.

«Происходит замена госсекретаря КМУ. Мы выводим в резерв господина Бондаренко и назначаем господина Ярему государственным секретарем Кабинета Министров», - сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Государственным секретарем КМУ с 2016 года работал Владимир Бондаренко, а Ярема занимал должность его первого заместителя.

Ярема родился в 1974 г. в Ужгороде. В 1996 году окончил Национальный аграрный университет, получил квалификацию инженера-землеустроителя; в 2004 г. – Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, магистр государственного управления.

С марта 2016 г. по февраль 2020 г. был заместителем министра молодежи и спорта Украины.

С февраля 2020 г. по март 2020 г. возглавлял Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества.

23 марта 2020 г. назначен первым заместителем государственного секретаря Кабинета министров Украины.

Имеет 3-й ранг государственного служащего, почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы Украины».
ForUm

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