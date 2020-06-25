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Президент Владимир Зеленский считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мероприятий после смягчения правил. Об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, при соблюдении мер, разработанных правительством Украины для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, не может происходить значительного роста количества больных.

К тому же в некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине. Министр делает вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина.

В то же время в Министерстве внутренних дел сообщили, что за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин. Больше всего проблем в МВД видят с общественным транспорте, где постоянно нарушаются дистанция и масочный режим. Также проблемы существуют со скоплениями людей. В общем уже наложено штрафов более чем 5 млн гривен.

Зеленский отметил, что считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мероприятий после смягчения правил.

«У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина», - сказал Президент.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что на этой неделе было увеличено количество инспекторов, которые проводят проверку заведений и разъясняют населению необходимость соблюдения карантинных мероприятий, с 700 до 2500 человек.

В то же время министр здравоохранения сообщил, что было улучшено качество медицинской помощи, оказываемой пациентам с COVID-19, а также после роста количества больных увеличиваться число тех, кто требует подключения к аппаратам ИВЛ.

Напомним, по состоянию на 25 июня в Украине подтверждено 40 008 случаев COVID-19, из них 17 758 выздоровели, 1067 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 994 случая.
ForUm

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